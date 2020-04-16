Ново-Огарево, Московская область, , 17:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания по ситуации в строительной отрасли РФ в условиях пандемии призвал, по возможности, не закрывать строительные площадки, если есть такая возможность и эпидемиологическая ситуация позволяет.

«Я обращаюсь сейчас и к руководителям регионов, при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых жизненно важных объектах. Прошу применять гибкие решения, находить баланс», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при соблюдении всех требований безопасности труда, защиты здоровья работников, вполне можно не прекращать стройки.