Москва, , 16:56 — REGNUM На сегодняшний день рост ипотеки сменился её спадом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Стройкомплекс столкнулся с трудностями, главная — падение сжатия спроса. Рост ипотеки сменился спадом. Затруднён доступ застройщиков к кредитным ресурсам», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что власти обязательно поддержат строительный комплекс: «Именно стройка должна стать локомотивом роста, которая потянет другие сектора».