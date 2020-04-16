Архангельск, , 16:52 — REGNUM Приготовление одного пасхального кулича жителю Архангельской области обойдется в среднем в 141 рубль. Именно столько придется потратить на покупку необходимых ингредиентов: молока, муки, яиц, масла и сахара. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, стоимость набора продуктов для приготовления кулича увеличилась за год на 4 рубля 95 копеек и в марте 2020 года составила141 рублей 5 копеек. В списке наиболее подорожавших — мука и молоко.

Добавим что в соседнем Ненецком автономном округе стоимость аналогичного набора продуктов выросла за год почти на 8 рублей и составила 177 рубле 79 копеек.