Москва, , 16:51 — REGNUM Объем выпуска бензина в России за неделю с 6 по 12 апреля сократился на 14,6% и составил 616,1 тысячи тонн. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Производство дизельного топлива за этот же период снизилось на 1,7% и составило 1 млн 558,6 тысячи тонн.

Напомним, на предыдущей неделе производство автомобильного бензин в стране сократилось на 8,9%, дизельного топлива — на 2,1%.

Ранее сегодня в Росстате также сообщили, что в России уже третью неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на бензин и дизельное топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на бензин в России снижаются третью неделю подряд