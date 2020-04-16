16 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM В Петербурге субъекты малого и среднего бизнеса пытаются выжить в условиях самоизоляции с переменным успехом. За тем, как это происходит, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о заморозке арендных платежей для сегмента малого и среднего бизнеса (МСП), однако действие документа слишком ограничено.

Работающая химчистка во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытый салон красоты во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытый пункт выдачи онлайн-заказов во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Работающий киоск с прессой во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается, что закон поможет бизнесу в сферах культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничных услуг, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг.

На деле же, как подсчитала депутат Заксобрания Петербурга Ирина Иванова, льгота затронет только 2−3% предпринимателей. Во-первых, распространяться она будет только на тех, кто записался в реестр МСП и при этом арендует имущество или землю у города. Таковых лишь 1 тысяча предприятий на весь Петербург. К тому же далеко не все в реальности пострадавшие сферы признаны таковыми на бумаге.

Уличная торговля продуктами во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM Уличная торговля продуктами во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас в городе закрыты почти все предприятия из сферы услуг: салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, фитнес-клубы. Некоторые из них, возможно, подпадут под действие закона. Однако без внимания остаются книжные издатели, книготорговцы, продавцы канцелярии и другие ретейлеры.

Некоторые городские парламентарии отмечали, что не понимают, чем посещение таких магазинов или гипермаркетов со стройтоварами может быть опаснее поездки на метро или похода в продуктовый. Владельцы 10 крупнейших сетей цветочных магазинов даже устроили акцию протеста против собственного закрытия и сожгли в петербургском поле горы нераспроданных цветов.

Закрытый магазин цветов во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM Закрытый магазин цветов во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые послабления Смольный все же предпринимателям позволил: открылись химчистки и автослесарные мастерские, а также офисы мобильной связи. Более 22 тыс. предприятий подали заявки в администрацию, сообщив, что продолжат свою работу — теперь от них требуется соблюдения максимальных требований по безопасности и дезинфекции.

Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Те же, кто такой привилегии на труд все еще лишен — либо пытаются выйти из ситуации, как общепит, который переформатировал работу в магазин «на вынос» или занимается доставкой, либо открывается подпольно, ожидая визита правоохранителей, Роспотребнадзора, штрафов и приостановки деятельности минимум на 30 суток: о таких прецедентах еженедельно сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM