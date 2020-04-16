Москва, , 16:41 — REGNUM Деятельность валютных спекулянтов в России можно ограничить, не прибегая к налоговому обложению валютообменных операций, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее предложение министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.

«Это наиболее уязвимая мера. И она действительно пугает обычного человека. Но нужно понимать, что имеются в виду крупные операции, а не мелкие. Если я свою тысячу понесу в «обменку», то это облагаться налогом не должно. Это должно касаться крупных сумм. Но ограничения финансовых спекуляций проще достичь, идя по японскому пути, нежели по кубинскому, — сказал Делягин. — Японский путь предполагает регулирование структуры банковских активов. В случае крупных покупок валюты банком у него возникают трудности, он сталкивается с ограничениями. Он может купить любую сумму на бирже, но с маленькой поправкой: если покупаешь миллион долларов, значит, обязан эквивалент этой суммы вложить в реальный сектор национальной экономики».

Однако, как пояснил Делягин, чтобы реализовать такой сценарий, нужно оздоровить руководство Банка России, а учитывая способности его главы, «то не только оздоровить, но и заменить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что идея Сергея Глазьева ввести налог на валютообменные операции позволит защитить рубль от атак валютных спекулянтов.