Москва, 16 апреля 2020, 16:41 — REGNUM Деятельность валютных спекулянтов в России можно ограничить, не прибегая к налоговому обложению валютообменных операций, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее предложение министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Однако, как пояснил Делягин, чтобы реализовать такой сценарий, нужно оздоровить руководство Банка России, а учитывая способности его главы, «то не только оздоровить, но и заменить».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что идея Сергея Глазьева ввести налог на валютообменные операции позволит защитить рубль от атак валютных спекулянтов.