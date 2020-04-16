Нур-Султан, , 16:39 — REGNUM Банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года перестанут быть законным платежным средством в Казахстане с 10 июня 2020 года, сообщили 16 апреля в пресс-службе Национального банка республики.

Банки Казахстана принимают и обменивают старые образца до 10 июня на банкноты образца 2017 года. После истечения срока действия старых банкнот Нацбанк планирует еще три года обменивать купюры.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил концепцию новых банкнот и монет, согласно которой все надписи на купюрах и монетах должны выполняться только на казахском языке.

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