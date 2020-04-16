Москва, , 16:37 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 10 апреля составил $564,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служа Банка России.

По состоянию на 3 апреля международные резервы страны составляли $564,4 млрд. Такие образом, за неделю их объём увеличился на $0,5 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что незначительный рост показателя произошёл «в результате совокупного воздействия разнонаправленных факторов, преобладающими из которых были положительная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».