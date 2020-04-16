Москва, , 16:26 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 6 по 13 апреля снизилась на четыре копейки и составила 44,88 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подешевел в среднем на семь копеек — до 47,84 рубля за литр.

По состоянию на 13 апреля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,45 рубля, марки АИ-95 — 45,88 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

Снижение цен на бензин в течение нежели наблюдалось в 17 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Рязани — на 2,9%, Кызыле — на 1,3%. Рост цен на бензин на 0,1% отмечен в Петрозаводске, Краснодаре и Севастополе.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

Снижение цен на топливо в России наблюдается уже третью неделю подряд. По данным Росстата, на предыдущей неделе литр бензина подешевел в среднем на одну копейку, лит дизельного топлива — на восемь копеек, за неделю до этого цены снизились на одну и на шесть копеек соответственно.