Москва, , 16:26 — REGNUM Идея министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева ввести налог на валютообменные операции позволит защитить рубль от атак валютных спекулянтов, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM. Как пояснил Дзарасов, Глазьев предлагает стоящую меру, так как когда происходят такие значительные колебания валюты, значительный слой валютных спекулянтов на этом наживается.

«Можно взять заём в рублях, купить валюту и держать её. Когда рубль сильно обесценится, эту валюту можно продать и получить больше, чем ты занял. Этот метод в своё время с успехом применил Джордж Сорос, когда произошёл обвал британского фунта стерлингов. В России так тоже происходило не раз. О конкретных масштабах этого явления нет точных цифр, но эксперты указывают на такие операции как на один из главных способов атаки на рубль, — сказал Дзарасов. — И когда происходит сильное падение цены на нефть, тогда для таких операций возникают благоприятные предпосылки. Глазьев информирован о таком положении дел и хочет как-то оградить страну от таких операций».

Кроме того, Дзарасов подчеркнул, что в условиях, когда РФ переживает экономические последствия распространения коронавируса, одна из главных мер — это административными путями снизить вывод частного капитала из России. Валютный контроль здесь представляется, по мнению экономиста, весьма уместной мерой, так как отток частного капитала — один из главных каналов, по которым из экономики РФ уходят средства.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Глазьева, «с целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях».