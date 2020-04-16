Москва, , 16:09 — REGNUM

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства и Общероссийское объединение пассажиров поможет туристам и пассажирам оформить заявления на возврат средств за купленные авиабилеты, а также при необходимости готовы оказать юридическую поддержку по защите законных прав.

«Сегодня сотням тысяч туристов пришлось поменять свои планы и перенести поездку. Во всех регионах присутствия нашего Союза мы ежедневно фиксируем множество обращений, когда туристам не возвращают деньги за купленные авиабилеты, — отметил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков, — Необходимо централизованно оказывать помощь всем пострадавшим в данной ситуации».

«Мы сейчас видим сложности, которые возникают у авиакомпаний в связи с выплатами пассажирам за отмененные рейсы. Можно сказать, что выплаты полностью остановлены, у авиакомпаний просто нет денег. Тем не менее, мы должны помогать нашим гражданам в защите их законных прав на возврат полной стоимости авиабилетов, в соответствие со ст.108 Воздушного кодекса. Нынешнее предложений авиакомпаний заманить выплаты на выдачу «сертификатов» противоречит законодательству, поэтому мы окажем полную юридическую помощь гражданам и предоставим все документы для оспаривания подобных прецедентов», — заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Напомним, что для возврата авиабилета необходимо, в первую очередь, написать заявление в авиакомпанию для возврата, в котором необходимо указать причину отмены поездки, грамотно оформить и направить заявление заказным письмом.