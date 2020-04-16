Милан, Италия, , 16:02 — REGNUM Нынешняя весна в Италии стала самой засушливой за 60 лет, передает Agenzia Italia в четверг, 16 апреля, со ссылкой на исследование Meteo Expert.

С января 2020 года к настоящему времени выпало лишь чуть более половины обычного объема осадков.

Особенно серьезна проблема в северных регионах страны, однако так или иначе она касается всех итальянских провинций, добавили эксперты. Они отмечают, что сельскому хозяйству страны будет непросто справиться с двойным ударом «коронавирусных» ограничений и засухи.