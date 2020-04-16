Москва, , 15:57 — REGNUM Цена нефти марки Brent 16 апреля на ICE дорожает на 1,8% после вчерашнего почти семипроцентного обвала и торгуется выше $30 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Вышедшие в15 апреля негативные прогнозы от Международного энергетического агентства, предсказавшего падение спроса в годовом исчислении к концу апреля на 29 млн баррелей в сутки, представляются отыгранными.

Также отыгранной представляется вышедшая вчера зубодробительная статистика о рекордном росте коммерческих запасов нефти в США за неделю почти на 19,3 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп тем временем вспомнил о своём любимом занятии, а именно о введении пошлин на импорт, и пригрозил ввести пошлины на импорт нефти, если условия соглашения ОПЕК+ не будут выполняться.

При этом, похоже, что американские нефтяники сокращать добычу нефти всё-таки будут, но по естественным причинам.

Уровень в $29,50 за баррель пока представляется локальным уровнем поддержки по цене Brent. На сегодня прогнозируется цена на нефть Brent в интервале $29,50−32 за баррель», — — считает эксперт.

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