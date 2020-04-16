Ханой, , 15:49 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor заняла первое место на рынке Вьетнама по объёму продаж, обогнав японскую компанию Toyota. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Вьетнамской ассоциации автопроизводителей (VAMA).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года компания Hyundai ThanhCong продала 15 362 автомобиля, что на 1614 автомобилей больше, чем Toyota.

Известно, что рост продаж южнокорейской компании связан с выходом на вьетнамском рынке моделей Accent и Grand i10.

В период с января по март компания продала 4440 единиц Accent, 3860 единиц Grand i10, 1855 единиц Santa Fe, 1817 единиц Tucson, 1486 единиц Kona.

Отмечается, что это первый случай, когда южнокорейская компания Hyundai смогла обойти японскую Toyota по объёму продаж.

В 2019 году южнокорейская компания продала во Вьетнаме 67 938 автомобилей, в то время как японская — 79 289 автомобилей.