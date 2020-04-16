Подгорица, , 15:34 — REGNUM Государству необходимо подготовить третий пакет чисто экономических мер, который быстро восстановит динамику роста, которая была до пандемии, заявил президент Черногории Мило Джуканович в интервью TVCG.

По словам Джукановича, опыт борьбы с пандемией показал, что черногорская экономика из-за своей уязвимости очень подвержена кризису.

«Я думаю, что в первый день после преодоления коронавируса мы должны сосредоточиться на вопросе реструктуризации экономики, чтобы создать условия для стабильности и возврата к развитию», — сказал Джуканович.

Он также завил, что государство должно подготовить пакеты поддержки экономики, которые будут гарантировать, что в скором времени экономика восстановится.