Москва, , 15:28 — REGNUM Доля договоров на долевое участие с привлечением в строительстве по итогам эскроу-счетов в Москве по итогам первого квартала 2020 года составила 31%. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Данные были представлены заместителем руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова на конференции «Апрельские тезисы рынка недвижимости — 2020».

«При этом непосредственно в марте зарегистрировано 3 215 таких договоров — на 22% больше, чем месяцем ранее. В сравнении с январем данный показатель увеличился почти вдвое», — сказала она во время дискуссии.

В первом квартале было оформлено 24,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, из которых 7 577 ДДУ — с привлечением эскроу-счетов.