Москва, , 15:22 — REGNUM По итогам марта 2020 года самой покупаемой новой моделью C-класса на авторынке РФ стала Lada Vesta. Об этом 16 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, всего за месяц автолюбители РФ приобрели 10 745 автомобилей Lada Vesta, что на 3% ниже уровня продаж прошлого года.

На втором месте в рейтинге самых популярных машин C-класса разместилась чешская модель Skoda Octavia. Это авто разошлось в количестве 2528 экземпляров, увеличив свои показатели продаж на 40% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель Kia Cerato — 1461 единица (+75%).

В целом сегмент машин C-класса в марте 2020 года показал небольшой спад продаж. Если в отчетный месяц текущего года автолюбители приобрели 17 718 машин С-сегмента, то годом ранее объём продаж составлял 17 969 автомобилей.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года дилеры Lexus в РФ реализовали 4209 новых легковых машин — на 16% больше, чем год назад.

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