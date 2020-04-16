Тольятти, Самарская область, , 15:05 — REGNUM Дилеры АвтоВАЗа запустили систему онлайн-заказов автомобилей. Об этом 16 апреля сообщается на официальном сайте компании.

Дистанционная система заказов начала действовать с 15 апреля. Автопроизводитель подчёркивает, что для покупки доступны все модели автокомпании из имеющихся у официальных дилеров.

Для оформления заказа надо выбрать модель на сайте компании. Покупатели могут проверить выбранную ими машину на складе у предпочитаемого дилера и оставить свои контакты для обратной связи.

«Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Отмечается, что купленное авто, в зависимости от ситуации в регионе, можно будет либо забрать в автомобильном салоне, либо заказать доставку на дом с помощью автоэвакуатора.

Напомним, по итогам марта 2020 года самой покупаемой моделью АвтоВАЗа среди российских автолюбителей стала Lada Granta (11 600 экземпляров).

Читайте также: Дочерняя компания АвтоВАЗа поменяла «вывеску»