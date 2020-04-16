Москва, , 15:04 — REGNUM Разговоры о карточках на продукты питания просто неуместны. Сегодня магазины переполнены товаром, на некоторые категории до лета будет исткать срок годности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможное введение продуктовых карточек.

«В первой половине марта розничные сети Москвы и других крупнейших городов России зафиксировали непрогнозируемый рост спроса на крупы и средства гигиены. Выручка ритейла пошла вверх и по другим категориям продовольственных товаров.

Казалось, еще вот-вот и полки будут пустыми. В результате большинство магазинов поставило на прилавки и запаслось на складах небывалым объемов товаров. Резкий рост спроса к концу марта оборвался, дефицита так и не возникло.

Сегодня самое время ритейлу подключиться к гуманитарным программам и раздавать через центры социальной поддержки граждан бесплатно продукты питания.

Есть шанс, что очень скоро по природе жадная розница, накручивающая сотни процентов на товары, устроит распродажи. Думаю, ничто не мешает вне категорий продуктов питания первой необходимости опустить цены на 30%-40%.

Россия, к счастью, за последние шесть лет стала самодостаточной продовольственной державой. Дефицит товаров исключен. Да и надзорные органы не дадут нажиться на народе, допустить искусственный дефицит — шутить с государством сегодня никто не будет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют вводить продуктовые карточки.

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