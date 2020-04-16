Ашхабад, , 14:53 — REGNUM В Ашхабаде состоялось заседание правительственной спецкомиссии по вступлению Туркмении во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества страны с ВТО, а также необходимость активизации процесса по предоставлению Туркмении статуса наблюдателя в этой международной организации.

Кроме того, члены комиссии ознакомились с обзором по торгово-экономической политике Туркмении, подготовленном по соответствующим процедурам Всемирной торговой организации.

Отмечается, что ранее, в середине лета 2019 года, президента Туркмении поручил чиновникам создать специальную правительственную комиссию, чтобы ускорить решение вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО.

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