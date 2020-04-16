Душанбе, , 14:51 — REGNUM Общая сумма внешнеторгового оборота Таджикистана за первые три месяца 2020 года составляет 1 млрд 36 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 7,5%, согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

При этом дефицит товарооборота страны составил 266,8 млн долл.

По данным аналитиков, за первый квартал 2020 года Таджикистан экспортировал товаров на сумму порядка 205 млн долл., что на 16,1% или порядка 40 млн долл. меньше показателя за тот же период 2019 года.

Отмечается, что в общем объёме вывозимых товаров преобладают минеральные продукты — 40,5%, за ними следуют текстильные материалы и изделия 27,2%, а также недрагоценные металлы, изделия из них.

Основными импортёрами таджикистанской продукции стали Турция, Казахстан и Узбекистан, а в качестве основных поставщиков товаров в страну остаются Россия, Казахстан, Китай.

В Таджикистан за январь-март 2020 года было завезено продукции на сумму свыше 831 млн долл., что в сравнении с таким же периодом 2019 года больше на 15,5% или на 111 млн долл.

Основное место в общем объёме импортируемых товаров занимают минеральные продукты — 20,2%, недрагоценные металлы и изделия из них — 10%, а также продукция химической промышленности и растительного происхождения — 10,1% и 9,5% соответственно.

В ведомстве отметили, что Казахстан (260 млн долл.) и Россия (255 млн долл.) остаются основными торговыми партнёрами Таджикистана. При этом товарооборот с Китаем за первый квартал 2020 года вырос на 16% и составил 137 млн долл.