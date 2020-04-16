Кызыл, , 14:50 — REGNUM В Туве наиболее сильно выросли розничные цены на макароны из пшеничной муки, капусту, куриные яйца и гречневую крупу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, изменения связаны с увеличением закупочных цен поставщиками.

В настоящее время сотрудники антимонопольной службы по региону оценивают законность действия продавцов.

Кроме того, в аптеке Кызыла завышали цены на такие препараты, как «Ингавирин», «Галазолин» и «Диабетон». Как отметили прокуроры, они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«В целях устранения нарушений прокурором города директору аптечного учреждения внесено представление, инициирован вопрос о привлечении его к административной ответственности», — добавили в надзорном органе.

При этом в аптеках Овюрского, Эрзинского и Чаа-Хольского районов некоторых жизненно важных лекарств не было совсем. Прокуратура намерена привлечь ответственных лиц к ответственности.

Читайте также: В Кызыле дорожают сахар, мука и макароны