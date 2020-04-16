Москва, , 14:43 — REGNUM По итогам марта 2020 года модели Kia возглавили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за март нынешнего года российские автолюбители приобрели 23 444 экземпляра новых автомобилей бренда Kia. Это на 35% больше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте расположились модели марки Hyundai. Дилеры этой южнокорейской компании реализовали 17 849 моделей — на 29% больше, чем год назад. Тройку лидеров популярных в России иностранных брендов замыкает Renault. В марте автолюбители приобрели 12 919 единиц автомобилей данной компании (+10,5%).

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились Volkswagen (12 919 ед.; +39%) и Toyota (11 129 ед.; +47,3%).

Остальные иностранные бренды из топ-10 по итогам марта этого года также показали заметный рост продаж. Так, к примеру, у Skoda — 6-е место на авторынке среди иномарок — продажи выросли на 38,6% и составили 9078 единиц.

У Nissan показатели выросли на 31%, до 7328 единиц, что обеспечило марке 7-е место в рейтинге. Далее в списке разместился BMW с результатом 4235 проданных авто, что на 25,7% больше, чем годом ранее. Девятым стал Mercedes-Benz, увеличивший продажи автомобилей в России на 27,5% в марте, до 4082 единиц.

Последнее место у Mitsubishi, чьи продажи выросли на 10,5%, до 3798 экземпляров.

Напомним, всего за первый весенний месяц текущего года в России было куплено 157 979 новых иномарок, что на 22,6% больше прошлогоднего результата.

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