Брянск, , 14:38 — REGNUM В Брянской области идет посадка картофеля. Благодаря ранней весне, посевная началась на 10 дней раньше. Земля уже прогрелась до нужной температуры. Из-за малоснежной зимы сейчас важно успеть посадить картофель, пока почва еще влажная. Передает 16 апреля Общественное телевидение России.

Фермеры и сельхозпроизводители стараются выбирать поля рядом с водоемами. С отсутствием влаги аграрии сталкиваются не первый год. И в последнее время все больше хозяйств планируют установить системы орошения.

Дионис Добронравов, главный агроном агрохолдинга «Нам ничего не оставалось, как выйти в поле раньше. Были, конечно, факторы, которые этому противодействуют: это температура, ночные температуры минусовые. Но мы как-то подгадали, Бог дал, мы вышли в поле, и сейчас все хорошо».

Антонина Дьячкова, бригадир «Температура возле клубня — 6,2. Это очень хорошо. Картошка быстро проклюнется, и пойдет в рост».

Завершить посадку в регионе планируют до 9 мая. Аграрии собираются засеять около 25 тысяч гектаров и собрать более одного миллиона тонн картофеля.