Брянск, 16 апреля 2020, 14:38 — REGNUM В Брянской области идет посадка картофеля. Благодаря ранней весне, посевная началась на 10 дней раньше. Земля уже прогрелась до нужной температуры. Из-за малоснежной зимы сейчас важно успеть посадить картофель, пока почва еще влажная. Передает 16 апреля Общественное телевидение России.
Фермеры и сельхозпроизводители стараются выбирать поля рядом с водоемами. С отсутствием влаги аграрии сталкиваются не первый год. И в последнее время все больше хозяйств планируют установить системы орошения.
Завершить посадку в регионе планируют до 9 мая. Аграрии собираются засеять около 25 тысяч гектаров и собрать более одного миллиона тонн картофеля.