Москва, , 14:38 — REGNUM В настоящее время сложно предсказать будущее российской туристической отрасли, так как есть ряд неопределённых факторов. Об этом 16 апреля в рамках онлайн-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Надо понимать, как это всё закончится. У нас нет понимания этого фактора. Что будет с занятостью и курсом рубля, мы тоже не понимаем, и тут вариантов несколько, — сказала она. — И каждый будет влиять по-разному. Сложить картину будущего, приближенную к реальности, и спекулировать на эту тему бессмысленно. Есть один фактор, не вызывающий сомнений, это огромный отложенный спрос. Ни один из тех, кто сидит дома, отменил поездку или перенёс — все эти люди, они понимают, что когда-бы это не закончилось, они хотят куда-то поехать и сменить картинку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе сказала, что в результате мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса, сильнее всего пострадала именно туристическая отрасль.