Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Национальная комиссия Грузии по коммуникациям активно работает над тем, чтобы страна уже в 2020 году начала использовать технологию 5G, говорится в специальном сообщении, размещенном на сайте комиссии.

«В 21-м веке, когда развиваются и внедряются инновационные технологии, очень важно эффективно отвечать на эти вызовы, так как интернет 5G — обязательная предпосылка для развития в стране таких сфер, как экономика, здравоохранение, образование, бизнес и другие», — поясняют в комиссии.

По информации представителей комиссии, масштабные работы по внедрению интернета 5-го поколения уже проведены, а в ближайшее время состоится аукцион на выдачу спектра частот, необходимого для обслуживания сетей 5G. Для овладения этой технологией коммуникационным компаниям придется привести в соответствие и собственную инфраструктуру.

Распространяемые в СМИ и соцсетях информации о том, что интернет 5G опасен для здоровья населения, и предположения о том, что эта технология способствует распространению коронавируса, в комиссии отнесли к категории «FAKE NEWS», назвали дезинформацией и попыткой введения общественности в заблуждение.

«Разъяснения по этой теме дали представители Национального центра по контролю заболеваний и подчеркнули, что COVID-19 через мобильную сеть 5G не распространяется», — говорится в заявлении комиссии по коммуникациям.

По последним данным с сайта https://stopcov.ge/, в Грузии на 16 апреля фиксируется 336 случаев коронавируса, 74 пациента выздоровели и 3 погибли.