Москва, , 14:34 — REGNUM Плодоовощной союз России выступил с инициативой временного запрета на ввоз на территорию страны иностранных томатов. Свои действия организация мотивировала тем, что экономика государства должна избежать потерь в связи с режимом самоизоляции и довольно сильным ослаблением курса рубля из-за скачков на рынке нефти. Однако в этом предложении кроется много финансовых просчётов, которые могут повлиять как на взаимоотношения Москвы с основными партнёрами по импорту, так и в корне изменить устоявшееся ценообразование на овощную продукцию, пишет NEWS.ru.

Союз обратился в Минсельхоз РФ с просьбой на два месяца заморозить поставки томатов из Турции, Азербайджана, Марокко, Китая. Между тем как Россия способна восполнить недостающие объёмы продукции, в Плодоовощном союзе не говорят.

Эксперты не исключают, что стоимость может повторить неудачную судьбу имбиря и лимонов, пропавших с прилавков магазинов, а потом вернувшихся с изменением в цене в несколько раз.

Редакция издания отправила соответствующие запросы в Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития для прояснения сложившейся ситуации. В МИД заявили, что данная тема не находится в компетенции ведомства.

Как пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, запрет на импорт томатов в Россию не имеет никакого смысла, так как страна не обеспечивает и не будет обеспечивать себя свежими томатами в обозримом будущем.

«Это просто взвинтит до небес цены на продукцию местных тепличных комбинатов… Другими словами, запрет на импорт томатов сделает их физически недоступными части населения страны и тем более сделает их недоступными по цене даже для среднего класса. И это на фоне катастрофического падения доходов населения и уменьшения количества рабочих мест по причине коронавируса», — отметил Ярмак.

В свою очередь экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что реализовать идею Плодоовощного союза будет крайне затруднительно:

«Ведь никто не отменял таможенных договоров. И что такое два месяца? А дальше что?»

По мнению председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, однозначно стоит ожидать сужения рынка тепличных овощей. Однако просто так взять и перекрыть импорт не получится, так как существуют уже заключённые контракты:

«Есть международные договоры, правила… есть договоры между поставщиками и трейдерами».

Однако вместе с тем издание отмечает, что в условиях снижения потребительской способности населения овощей и фруктов россияне сейчас покупают меньше и из-за этого отечественные производители обеспокоены падением выручки. К тому же повсеместно во время кризиса имеют место торговые наценки. И этот вопрос необходимо регулировать, чтобы не дать недобросовестным предпринимателям искусственно завышать цены и тем более вступать в картельные сговоры на рынке.