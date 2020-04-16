Ростов-на-Дону, 16 апреля 2020, 14:33 — REGNUM В Ростовской области малоимущим семьям будет перечислено свыше 45,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщилив пресс-службе донского губернатора 16 апреля.
Уточняется, что выплаты нуждающиеся получат в качестве адресной социальной помощи. Бюджетные средства предназначены для проведения выплат в апреле.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области на дополнительную поддержку семей с детьми в нынешних условиях было выделено около 300 млн рублей. Единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей получат многодетные семьи, нуждающиеся в материальной помощи. Выплаты в размере 3 тыс. рублей на одного ребёнка получат лишившиеся работы жители, в семье которых есть дети.