Минск, , 14:33 — REGNUM Для обеспечения борьбы с COVID-19 нет необходимости в экстренных мерах по пересмотру бюджета Белоруссии. Об этом сегодня, 16 апреля заявил министра финансов республики Максим Ермолович.

«У нас достаточно ресурсов для штатного исполнения бюджета, — заявил Ермолович. — Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной».

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Чиновник сообщил также, что в случае проблем с наполняемостью бюджета дефицит будет в полном объёме компенсирован средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Нацбанке. Совмин вне зависимости от этого будет корректировать госрасходы.

«Пересмотр параметров все равно будет происходить. Потребовались и будут требоваться дополнительные средства для учреждений здравоохранения. Мы проводим работу по ограничению непервоочередных расходов», — цитирует госинформагентство БелТА заявление министра.

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«На сегодня ресурсов для обеспечения работы учреждений здравоохранения в нынешних сложных эпидемиологических условиях достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование этих расходов», — заверил глава Минфина.

Он сообщил также: «Существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году у нас не возникает».

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При этом глава белорусского минфина отметил, что Минск по-прежнему намерен брать в долг извне. Ермолович указал на возможность заимствований у «международных финансовых организаций под потребность в рефинансировании государственного долга в рамках бюджета на 2020 год».

«Возможности по нашему размещению сохраняются. Мы не меняем планы по выходу на рынок евробондов, по размещению 30 млрд российских рублей на финансовом рынке РФ», — сказал министр финансов Белоруссии.