Иерусалим, , 14:31 — REGNUM На грани банкротства оказалась израильская авиакомпания El Al, сообщает Тhe Times of Israel.

«Заём в 350 миллионов долларов мог бы помочь авиакомпании El Al в создавшихся из-за коронавирусной эпидемии нелегких условиях», — об этом представители авиакомпании предупредили в своем обращении за помощью к израильскому правительству.

Как международные, так и внутренние рейсы этой компании оказались сокращены в ходе карантинных мер и теперь большая часть ее штата (а это 6500 сотрудников не работают), еще около тысячи были уволены.

Отпуск для тех сотрудников El Al, которые не попали под увольнение, оказался неоплачиваемым. Ситуация усугубляется тем, что министерство финансов отказало авиакомпании в государственном кредите на сумму 350 миллионов долларов, что стало причиной обращения к правительству Израиля.