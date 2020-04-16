Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Отказ США от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является опасным и бессмысленным шагом, когда мир сталкивается с кризисом в области здравоохранения, заявила предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Предприниматель анонсировала выделение дополнительных 150 млн долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс с целью помочь в разработке методов лечения, вакцин и мер общественного здравоохранения для борьбы с новой вспышкой коронавируса.

Мелинда Гейтс заявила, что ВОЗ является «именно той организацией, которая может бороться с этой пандемией».

Фонд Гейтса является одним из крупнейших спонсоров ВОЗ. Мелинда Гейтс ранее заявляла, что сокращение финансирования ВОЗ в условиях кризиса в области здравоохранения «настолько опасно, насколько это звучит».

Новое обязательство благотворительного Фонда Гейтсов приводит к тому, что его финансирование борьбы с COVID-19 на сегодняшний день составит 250 миллионов долларов.