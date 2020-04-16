Сеул, , 14:33 — REGNUM По состоянию на конец 2019 года 248,7 кв. км земли в Южной Корее находят в собственности иностранцев, что составляет 0,2% от общей площади страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, показатель вырос на 3% по сравнению с концом 2018 года. Общая стоимость земель также увеличилась на 2,9%, до 30,7 трлн вон (~$25,05 млрд).

Известно, что площадь, находящаяся во владении граждан США, увеличилась на 3,4%, до 120 981 кв. м, граждан КНР — на 7,8%, граждан Японии — на 7,5%, граждан ЕС — на 7,2%.

Отмечается, что большая площадь земель, находящихся во владении иностранцев, находится в провинции Кёнгидо (43,9 млн кв. м), за ней следуют провинции Чолла-Намдо (38,63 млн кв. м.), провинция Кёнсан-Пукто (36,59 млн кв. м.), провинция Канвондо (22,19 млн кв. м.), остров Чеджу (21,83 млн кв. м.)