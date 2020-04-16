Симферополь, , 14:28 — REGNUM Для предпринимателей Крыма, арендующих недвижимость, которая находится в республиканской собственности, отменили арендную плату за апрель. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства РК.

«За период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от платы арендной платы», — указано в документе.

Пользователям недвижимого имущества, которое находится в госсобственности республики, необходимо направить письменное заявление в адрес арендодателя и министерства имущественных и земельных отношений РК до 1 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму пообещали потратить на субсидирование предприятий республики и прямые выплаты гражданам 3 млрд рублей. Помимо этого, власти республики обратились к правительству страны с просьбой расширить перечень пострадавших из-за коронавируса предприятий.

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