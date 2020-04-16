Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Для лучшего экономического эффекта в Грузии властям необходимо для поддержки жителей страны платить субсидии не уволенным с работы, а предприятиям малого и среднего бизнеса. Такое предложение высказал экономист Гия Хухашвили, 16 апреля сообщает агентство Report.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили ранее заявила, что государство окажет поддержку тем, кто был уволен из-за кризиса в экономике, вызванного распространением коронавируса. Но эксперт считает, что деньгами нужно распорядиться по другому.

«Эти суммы нужно перевести малому и среднему бизнесу, где работали эти люди и платили подоходный налог. Но только с тем условием, что данные компании сохранят этим сотрудникам рабочие места», — сказал Хухашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВФ сообщили, что в Грузии власти планируют платить по 150 лари (около $48) тем, кто потеряет работу. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что этой суммы недостаточно, и она будет увеличена.

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