Кейптаун, , 14:14 — REGNUM Правительство ЮАР отклонило запрос от несущей убытки национальной авиакомпании South African Airways на предоставление чрезвычайного финансирования на сумму 500 миллионов долларов США. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Южноафриканские авиалинии в настоящее время находятся на грани банкротства с возможной потерей 5000 рабочих мест, отмечают эксперты.

Авиакомпания не получала прибыль с 2011 года и за последние три года получила более 1 миллиарда долларов США правительственной финансовой помощи.

В настоящее время авиакомпания приостановила большинство внутренних и международных рейсов из-за пандемии коронавируса.