Душанбе, , 14:05 — REGNUM За первый квартал 2020 года в Таджикистане побывали 296,1 тыс. иностранцев, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 37,8% или на 81,3 тыс. человек. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Среди указанного количества иностранцев порядка 288,4 тыс. человек (согласно методологии Всемирной туристической организации) являются туристами. Получается, что за январь-март 2020 года Таджикистан с туристическими целями посетило на 42,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Из стран СНГ в Таджикистан за отчётный период въехали 284,7 тыс. человек, из стран дальнего зарубежья прибыли только 11,4 тыс. человек.

По данным аналитиков, самый большой приток иностранцев был зафиксирован из Узбекистана, России, Киргизии и Казахстана — 197 тыс., 43,2 тыс., 37,1 тыс., 4,7 тыс. человек соответственно. Среди стран дальнего зарубежья наибольший поток приезжих наблюдался из Афганистана — 3 тыс. человек, Китая — 1,2 тыс., Турции — 900 человек.

При этом в агентстве отметили, что за три месяца 2020 года из Таджикистана выехали 638,3 тыс. человек, что вполовину больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Статистики также подсчитали, что на начало 2020 года в Таджикистане работали 161 туристическая компания, 184 гостиницы, 26 хостелов и мотелей, 44 санатория, 9 курортно-оздоровительных центров, а также 9 домов отдыха, 3 туристические базы, пансионат и кемпинг. А количество человек, задействованных в туристической сфере страны, составляло порядка 232 тысяч.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в конце января власти Таджикистана приняли решение о закрытии границ.

Напомним, по официальным данным, в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.