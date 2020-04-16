Варшава, , 14:05 — REGNUM На следующей неделе в Польше можно ожидать некоторого ослабления ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Решения будут приниматься на уровне министра здравоохранения. Об этом в интервью интернет-порталу государственного телевидения заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин.

«Мы хотим и должны медленно возвращаться к нормальной деятельности, невозможно заморозить государство и экономику на неопределенный срок», — приводит слова вице-премьера «Польское радио».

По словам Сасина, ослабление ограничений коснётся прежде всего торговли и сферы услуг. «Я знаю, что для многих людей это большая проблема. Мы хотим постепенно восстановить функционирование этих мест», — сказал он.

Комментируя сообщения о планах правительства по ослаблению карантинных мер, журналист «Газеты польской» Томаш Сакевич заявил в эфире «Польского радио», что начинать размораживать экономику нужно ещё и потому, что скоро могут закончиться деньги на здравоохранение.

Ранее, 15 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство намерено пойти на увеличение государственного долга страны, чтобы дать экономике новый импульс после отмены карантина.

«Мы определенно будем увеличивать государственный долг, поскольку госбюджет и госдолг являются главным механизмом стимулирования экономики. Это главный фискальный и финансовый импульс», — сказал премьер.

В частности, на ремонт и строительство дорог будет выделено 3 млрд злотых (660 млн евро), что, по мнению Моравецкого, поможет оживить экономику.