Новосибирск, , 13:55 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время будет запущен первый швейно-ремесленный коворкинг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект открывается на средства президентского гранта при поддержке министерства труда и социального развития региона.

Обучение и оборудованные рабочие места будут предоставлены на безвозмездной основе.

Обучение рассчитано на год. За это время участники проекта будут обучаться кройке и шитью, сапожному делу, навыкам создания сувениров, предметов декора для дома, переделке старых вещей в новы.