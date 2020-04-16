Киев, , 13:53 — REGNUM На Украине после карантина до 30% магазинов могут не открыться, сообщили в пресс-службе украинской консалтинговой компании Colliers International.

В пресс-службе рассказали, что после отмены карантина арендодателям придётся существенно снизить арендную плату, чтобы сохранить бизнес арендаторов.

«При наихудшем сценарии и неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды в пользу арендаторов, до 30% магазинов могут не открыться после карантина», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Торгово-промышленная палата Украины сообщила о почти двукратном росте числа безработных на Украине до 2,5−2,8 млн человек.

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