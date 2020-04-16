Красноярск, , 13:47 — REGNUM За неделю с 6 по 13 апреля в Красноярском крае крупа гречневая-ядрица подорожала на 5,68%. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в Красноярскстате.

Если в начале указанной недели килограмм гречки в регионе в среднем стоил 71,34 рубля, то в конце — уже 75,39 рубля.

Также в список наиболее подорожавших продуктов питания вошли репчатый лук (на 10,55%, с 34,98 до 38,67 рубля за килограмм) и морковь (на 6,20%, с 41,26 до 43,82 рубля за килограмм).

В то же время в регионе за указанный период подешевели свежие помидоры (на 2,62%), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,52%) и конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 1,45%).

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю апреля 2020 года в Татарии репчатый лук подорожал почти на 13%.

Читайте также: На фоне пандемии в Татарии резко подорожал репчатый лук