Сеул, , 14:02 — REGNUM С 16 апреля южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines временно откажутся от предоставления горячих и прохладительных напитков во время полётов на внутренних авиарейсах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, данное решение принято в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и для того, чтобы пассажиры рейса реже снимали маски.

Отмечается, что данные нововведения коснутся только внутренних рейсов. Korean Air и Asiana Airlines продолжат предоставлять горячие и прохладительные напитки во время длительных полётов по международным направлениям.