Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве в марте 2020 года выдано рекордное количество ипотечных кредитов — составлено 10 тысяч 400 договоров, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам руководителя Управления Росреестра Игоря Майданова, это практически соответствует декабрю 2019 года. Тогда был установлен рекордный за все годы показатель в 10,5 тыс. ипотечных кредитов.

За I квартал 2020 года в столице выдано 24,8 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,2 раза (+22%) больше аналогичного периода 2019 года (в 1,5 раза больше чем в I кв. 2018 года).

Как сообщало ИА REGNUM, шесть российских банков в марте и начале апреля 2020 года скорректировали условия предоставления ипотечных кредитов населению.

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