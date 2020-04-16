Москва, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин жёстко отреагировал на слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова об убыточности для банков льготных кредитов.

Министр на заседании правительства 16 апреля говорил о необходимости заинтересованности банков в выдаче льготных кредитов МСП, поскольку кредитные учреждения несут дополнительные расходы.

«Прерываю. Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему», — поручил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо иметь практическую картину, когда банки выйдут на нужный уровень.