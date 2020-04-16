Тольятти, Самарская область, , 13:42 — REGNUM ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (принадлежит компании АвтоВАЗ) было перерегистрировано в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) как АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ». Об этом 16 апреля сообщается на официальном сайте АО АвтоВАЗ.

Смена названия произошла 15 апреля.

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100%-дочерних структур группы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что выпуск машин на ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» начался в 2002 году, а главной моделью дочернего предприятия является вседорожник Niva, разработанный на АвтоВАЗе. Это авто в 2020 году появится в модельной линейке отечественного бренда.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2020 года в РФ было продано 32 800 автомобилей марки Lada. Это на 3% меньше результата прошлого года.

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