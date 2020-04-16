Москва, , 13:22 — REGNUM Председатель правительства Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, в ходе заседания российского правительства.

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«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в случае утверждения такого жёсткого списка, может возникнуть целый ряд вопросов, почему одна компания попала в перечень, а другая нет. Премьер-министр указал на то, что в этом вопросе отраслевые министерства должны проводить динамичную работу, ведя собственные списки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий. По словам главы государства, в него должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны, а сам список должен быть составлен «на основе внятных, четких, объективных критериев».

Добавим, что для таких компаний глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств.