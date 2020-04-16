Вильнюс, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 16 апреля, объявил о снижении тарифов на некоторые коммунальные услуги для населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение принято в рамках облегчения экономических последствий, вызванных простоем из-за карантина.

«Цена за электричество с 1 июля должна снизится не менее, чем на 10% (я говорю о стандартном тарифе для жителей), а на природный газ — не менее, чем на 15% для всех жителей. Данные ещё не окончательные, они могут измениться. Не в худшую, а лучшую сторону, другими словами — в пользу потребителей», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook.

Литва ранее объявила о займе в 5 млрд евро для борьбы с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Были повышены зарплаты врачам, пострадавший бизнес получил возможность воспользоваться налоговыми каникулами, получить льготные кредиты под гарантии государства, с 1 сентября повышается зарплата учёным, жители, которые оказались без работы на время ЧС получили возможность оформить пособия, выплаты предусмотрены и предприятиям.

Оппозиция в лице литовских консерваторов критикует часть решений, обвиняя правящих крестьян-зелёных в использовании ситуации накануне парламентских выборов, которые должны состоятся осенью 2020 года. До пандемии коронавируса правящий Союз крестьян и зелёных Литвы не мог похвастаться симпатиями среди избирателей, однако после начала борьбы с коронавирусом рейтинги правящих пошли стремительно вверх, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига из одного из самых непопулярных политиков превратился в политика, которому большинство населения доверяет.