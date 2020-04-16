Уфа, , 13:14 — REGNUM Требования к перевозке пассажиров в общественном транспорте ужесточают в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

Радий Хабиров поручил сотрудникам республиканского государственного комитета по транспорту проработать меры, которые будут направлены на обеспечение санитарно-противоэпидемиологических норм во всем общественном транспорте республики, включая такси.

Глава Башкирии отметил, что перевозка в общественном транспорте будет разрешена только при наличии у людей двух средств защиты: маски и перчаток.

Радий Хабиров отметил, что общественный транспорт будут останавливать и проверять на соблюдение этого требования. А в случае выявления нарушений, перевозчиков будут штрафовать.

Отмечается, что эта норма будет введена на территории региона с 20 апреля.

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