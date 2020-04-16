Киев, , 13:13 — REGNUM Дефицита продовольственных товаров на Украине нет, сообщила 16 апреля пресс-служба министерства экономики страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, из заявления ведомства понятно, что наличие продуктов питания в магазинах правительство Украины считает своей заслугой — «этого удалось достичь благодаря ежедневному мониторингу и активному диалогу правительства и минэкономики с производителями, дистрибьюторами и магазинами».

Следующая задача правительства — работать над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп сохранялась.

«Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести более мягкий инструмент регулирования для товаров, которые являются важными для каждого украинца и домохозяйства», — сказал министр экономики Игорь Петрашко.

ИА REGNUM напоминает, что с 15 апреля на период чрезвычайной ситуации на Украине правительство ввело государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.