Москва, , 13:08 — REGNUM Правительство направит регионам РФ дополнительные средства на выплаты медикам. Об этом 16 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Обсудим выделение регионам свыше 45 млрд рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что об этом говорил президент России Владимир Путин.

Также будет выделено более 3 млрд руб. «на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают скорую помощь, и тем, кто работает в больницах, подведомственных силовым и правоохранительным органам, в медицинских организациях ЗАТО».