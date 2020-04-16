Москва, , 13:07 — REGNUM Рядовые граждане, не выполняющие введённые в связи с эпидемией ограничительные меры, подвергаются штрафам, а вот руководителей банков, которые не выполняют указаний президента и правительства, министр экономического развития всего лишь просит «обратить внимание» на ситуацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 апреля, комментируя высказывания Максима Решетникова.

Как сообщалось ранее, министр экономического развития рассказал, что попробовал взять в двух банках кредиты (которые должны предоставляться бизнесу на особых условиях в соответствие с распоряжением правительства), однако в обоих случаях ему было отказано. Решетников добавил, что он «обратил на это внимание руководства банков».

«Министр экономического развития Решетников констатировал невыполнение рядом банков введённых в соответствии с поручением президента мер по поддержке бизнеса в сегодняшней сложной ситуации. Он, однако, не объявил о том, что соответствующие банки и другие частные или правительственные структуры, не выполняющие указания президента и правительства, уже оштрафованы или хотя бы будут оштрафованы.